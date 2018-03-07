Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Тургенева в Москве

7 марта. Mossovetinfo.ru - Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Ивана Тургенева в Москве. Об этом сообщили в департамента по конкурентной политике.



Мужскую белую перчатку и еще 12 произведений декоративно-прикладного искусства отреставрирует победитель конкурса с ограниченным участием.



Исполнитель должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.



Все экспонаты скоро станут частью постоянной экспозиции Дома-музея И.С. Тургенева. Срок выполнения работ составит порядка четырех месяцев.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 12 марта.