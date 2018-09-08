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Город (Москва и область)     08.09.2018 12:49

Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города

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Теги:  МЦК  Московские сезоны  аудиогид 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» совместно с приложением «Мосгорпасс» выпустили аудиогид по 32 знаковым местам, через которые проходит Московское центральное кольцо (МЦК), сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Аудиогид выпущен ко Дню города, а также к годовщине открытия МЦК, которое состоялось 10 сентября 2016 года.

Мини-экскурсии написал автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев, а озвучил народный артист России Сергей Шакуров. С помощью аудиогида пассажиры смогут узнать интересные исторические факты о тех местах, через которые проходит маршрут МЦК, а также узнать, например, о том, когда будет закончено строительство «Москва-Сити», или о том, чем можно заняться в Измайловском кремле.

Аудиогид доступен всем пользователям приложения «Мосгорпасс», достаточно зайти в главное меню и запустить соответствующую экскурсию. На станциях МЦК пассажиры получат напоминание о данной опции.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  Московские сезоны  аудиогид 

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