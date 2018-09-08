8 сентября. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» совместно с приложением «Мосгорпасс» выпустили аудиогид по 32 знаковым местам, через которые проходит Московское центральное кольцо (МЦК), сообщает пресс-служба «Московских сезонов».



Аудиогид выпущен ко Дню города, а также к годовщине открытия МЦК, которое состоялось 10 сентября 2016 года.



Мини-экскурсии написал автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев, а озвучил народный артист России Сергей Шакуров. С помощью аудиогида пассажиры смогут узнать интересные исторические факты о тех местах, через которые проходит маршрут МЦК, а также узнать, например, о том, когда будет закончено строительство «Москва-Сити», или о том, чем можно заняться в Измайловском кремле.



Аудиогид доступен всем пользователям приложения «Мосгорпасс», достаточно зайти в главное меню и запустить соответствующую экскурсию. На станциях МЦК пассажиры получат напоминание о данной опции.