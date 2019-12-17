17 декабря. Mossovetinfo.ru – Автоматы по продаже сувенирных монет установили на десяти станциях московского метрополитена, сообщается на портале mos.ru.
В автоматах пассажиры могут приобрести сувенирные латунные монеты в 12 вариантах дизайна. На монетах изображены столичные достопримечательности - такие как Храм Василия Блаженного, Большой Театр, Московский зоопарк, также есть монеты с изображением поезда «Москва», или русских матрешек. Стоимость одной монеты – 200 рублей.
Автоматы по продаже сувенирных монет установлены на станциях «Коломенская» и «Домодедовская» Замоскворецкой линии, «Проспект Мира», «Тургеневская» и «Третьяковская» Калужско-Рижской линии, а также «Баррикадная», «Пушкинская» и «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии, «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии и «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии.
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