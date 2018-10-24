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Город (Москва и область)     24.10.2018 11:49

Автомобилистам Москвы советуют «переобуть» машины в начале ноября

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Теги:  Гидрометцентр  автомобили  безопасность движения 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Заменить летнюю резину на зимнюю московским автомобилистам рекомендовано в начале ноября, сообщает ТАСС со ссылкой научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

До конца текущей недели температура воздуха в Москве сохранится на уровне 5-8 градусов тепла, при такой погода еще можно ездить на летней резине.

В начале ноября по прогнозам синоптиков температура воздуха в Москве в дневное время снизиться до 3-4 градусов тепла. При такой температуре сцепление летней резины с асфальтом ухудшается, возникают проблемы с торможением и управляемостью автомобиля.


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Теги: 
Гидрометцентр  автомобили  безопасность движения 

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