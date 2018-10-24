24 октября. Mossovetinfo.ru – Заменить летнюю резину на зимнюю московским автомобилистам рекомендовано в начале ноября, сообщает ТАСС со ссылкой научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
До конца текущей недели температура воздуха в Москве сохранится на уровне 5-8 градусов тепла, при такой погода еще можно ездить на летней резине.
В начале ноября по прогнозам синоптиков температура воздуха в Москве в дневное время снизиться до 3-4 градусов тепла. При такой температуре сцепление летней резины с асфальтом ухудшается, возникают проблемы с торможением и управляемостью автомобиля.
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