24 октября. Mossovetinfo.ru – Заменить летнюю резину на зимнюю московским автомобилистам рекомендовано в начале ноября, сообщает ТАСС со ссылкой научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



До конца текущей недели температура воздуха в Москве сохранится на уровне 5-8 градусов тепла, при такой погода еще можно ездить на летней резине.



В начале ноября по прогнозам синоптиков температура воздуха в Москве в дневное время снизиться до 3-4 градусов тепла. При такой температуре сцепление летней резины с асфальтом ухудшается, возникают проблемы с торможением и управляемостью автомобиля.