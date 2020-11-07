7 ноября. Mossovetinfo.ru - Проезд по всем выделенным полосам Москвы разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели. Другим автомобилистам проезд запрещен.



Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября. Штраф за выезд на выделенки составляет 3 тысячи рублей.