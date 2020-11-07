 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     07.11.2020 13:30

Автомобилистам теперь нельзя выезжать на выделенные полосы даже в выходные

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выделенные полосы  автомобили 

7 ноября. Mossovetinfo.ru - Проезд по всем выделенным полосам Москвы разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели. Другим автомобилистам проезд запрещен.

Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября. Штраф за выезд на выделенки составляет 3 тысячи рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выделенные полосы  автомобили 

Возврат к списку

Лента новостей

13:30 Город (Москва и область) Автомобилистам теперь нельзя выезжать на выделенные полосы даже в выходные

11:16 В России Вторые сутки подряд в России фиксируют более 20 000 случаев коронавируса

17:43 Общество Теплая погода, переменная облачность и дожди ожидаются в Москве в выходные

17:35 Общество Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет

16:18 Город (Москва и область) В Москве занято около 70 процентов коек под коронавирус - Ракова

Актуальные материалы

13:30 Город (Москва и область) Автомобилистам теперь нельзя выезжать на выделенные полосы даже в выходные

11:16 В России Вторые сутки подряд в России фиксируют более 20 000 случаев коронавируса

16:18 Город (Москва и область) В Москве занято около 70 процентов коек под коронавирус - Ракова

16:05 Город (Москва и область) Власти Москвы: назвать ситуацию с коронавирусом стабильной сейчас нельзя

20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

15:09 В России Российские банки могут обязать указывать причину отказа в выдаче кредита

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru