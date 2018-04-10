10 апреля. Mossovetinfo.ru – Самым популярным сервисом для автомобилистов на mos.ru стал просмотр автоистории. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.



С начала года услугой воспользовались более 31 тысячи раз. Всего сервисами проверки автомобилей воспользовались более 130 тысяч раз с момента их запуска осенью прошлого года.