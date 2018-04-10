10 апреля. Mossovetinfo.ru – Самым популярным сервисом для автомобилистов на mos.ru стал просмотр автоистории. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.
С начала года услугой воспользовались более 31 тысячи раз. Всего сервисами проверки автомобилей воспользовались более 130 тысяч раз с момента их запуска осенью прошлого года.
08:11 В России Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области
08:03 Город (Москва и область) Центры «Мои документы» в Москве украсили архитектурной подсветкой
07:58 Город (Москва и область) Московское метро переходит на новый стандарт обслуживания пассажиров
07:52 Город (Москва и область) Автомобилисты в Москве чаще всего пользуются сервисом просмотра автоистории
07:45 Общество Оргкомитет ЧМ-2018 рассмотрит вопрос переноса фан-зоны с Воробьевых гор
16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году