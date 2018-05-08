8 мая. Mossovetinfo.ru – Автовокзал у станции «Ховрино» Замоскворецкой линии московского метро построят до конца года. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.



Глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев отметил, что пассажирский терминал – часть крупного транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Там построят перроны посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта, площадку для автобусов и открытую парковку на 100 машин.



