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Город (Москва и область)     17.04.2020 08:17

Банки предупредили о новом способе мошенничества на фоне коронавируса

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Теги:  цифровые пропуска  банки  мошенничество 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – ВТБ, Сбербанк и Росбанк выявили новый способ мошенничества в Москве под видом помощи в оформлении цифровых пропусков, сообщает РБК.

Мошенники, под видом социальных работников звонят клиентам банков, особенно людям пожилого возраста, и предлагают помощь в оформлении цифрового пропуска для поездок по Москве. В ходе разговора, с помощью методов социальной инженерии мошенники пытаются узнать данные банковских карт клиентов.

В ВТБ сообщили, что о подобном мошенничестве им сообщили несколько клиентов, утечку персональных данных удалось предотвратить. Информация о новом способе мошенничества передана в правоохранительные органы.

С 15 апреля цифровые пропуска необходимы для поездок по Москве и Московской области.


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Теги: 
цифровые пропуска  банки  мошенничество 

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