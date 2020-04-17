17 апреля. Mossovetinfo.ru – ВТБ, Сбербанк и Росбанк выявили новый способ мошенничества в Москве под видом помощи в оформлении цифровых пропусков, сообщает РБК.



Мошенники, под видом социальных работников звонят клиентам банков, особенно людям пожилого возраста, и предлагают помощь в оформлении цифрового пропуска для поездок по Москве. В ходе разговора, с помощью методов социальной инженерии мошенники пытаются узнать данные банковских карт клиентов.



В ВТБ сообщили, что о подобном мошенничестве им сообщили несколько клиентов, утечку персональных данных удалось предотвратить. Информация о новом способе мошенничества передана в правоохранительные органы.



С 15 апреля цифровые пропуска необходимы для поездок по Москве и Московской области.