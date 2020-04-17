Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.04.2020, 09:35
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие 2-3 недели - власти
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие 2-3 недели, заявила заммэра Москвы Анастасия Раковав в обращении к медработникам столицы. По слов...
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Город (Москва и область)
17.04.2020, 08:28
Сервис по оформлению цифрового пропуска заработал в приложении «Моя Москва»
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Сервис «Цифровой пропуск» начал работать в мобильном приложении «Моя Москва» сообщается на портале mos.ru. Новый сервис помогает сгенерировать специальный цифров...
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Город (Москва и область)
17.04.2020, 08:17
Банки предупредили о новом способе мошенничества на фоне коронавируса
17 апреля. Mossovetinfo.ru – ВТБ, Сбербанк и Росбанк выявили новый способ мошенничества в Москве под видом помощи в оформлении цифровых пропусков, сообщает РБК. Мошенники, под видом социаль...