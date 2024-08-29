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Город (Москва и область)     01.09.2024 08:21

Беспилотник повредил техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода - Собянин

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Теги:  Собянин  Москва  ПВО  беспилотники  БПЛА  атаки  отражение  МНПЗ 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Одиннадцатый беспилотник, летевший в ночь на 1 сентября на Москву, в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 8:04 мск.

«Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале в 8:04 мск.

Ранее Собянин сообщил, что системой противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 1 сентября ликвидировано десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Теги: 
Собянин  Москва  ПВО  беспилотники  БПЛА  атаки  отражение  МНПЗ 

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