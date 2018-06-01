1 июня. Mossovetinfo.ru – Безопасность на пляжах Москвы будут охранять беспилотные дроны и собаки-спасатели, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



На пляжах столицы летом будут работать не менее 10 волонтеров-кинологов с собаками. Также планируется использовать не менее 20 дронов.



Дроны будут искать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также помогут обнаружить нарушителей, разжигающих костры в неположенных местах.



Специально обученные собаки будут помогать утопающим. Собаки-спасатели будут одеты в ярко оранжевые жилеты с приделанной ручкой. Ухватившегося за ручку утопающего, собаки доставят на берег.