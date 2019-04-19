19 апреля. Mossovetinfo.ru – В честь Дней исторического и культурного наследия, которые проходят в Москве с 18 по 31 апреля, в воскресенье, 21 апреля Исторический музей и все его филиалы можно будет посетить бесплатно, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Для посетителей будут открыты главное здание музея на Красной площади, «Палаты бояр Романовых» на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на Площади Революции.



Помимо бесплатного посещения музея и его филиалов, в воскресенье, 21 апреля можно будет с 50-процентной скидкой приобрести билеты на экскурсии по экспозициям музея.



Все музейные площадки ГИМ в воскресенье, 21 апреля будут работать с 10:00 до 21:00. Экскурсии будут проходить с 11:00 до 16:00.