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Город (Москва и область)     19.08.2020 11:43

Бесплатные автобусы до «Проспекта мира» запустят на время закрытия станции метро «Рижская»

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Теги:  метро  станция Рижская  закрытие  компенсационные автобусы 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатные компенсационные автобусы будут запущены от станции метро «Рижская» до станции метро «Проспект Мира» на время закрытия станции «Рижская», сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

На маршруте КМ будут работать автобусы повышенной вместимости, которые будут ходить с 05:30 до 02:00 с интервалом в 2-3 минуты.

Кроме того, в район станции «Рижская можно будет добраться регулярными маршрутами наземного общественного транспорта от станций «Проспект Мира», «Алексеевская», «ВДНХ» и «Марьина роща».

Ранее сообщалось, что станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метрополитена с 22 августа закроют на год для замены эскалаторов и реставрации вестибюля. Так как на станции «Рижская» всего один выход, провести эти работы без закрытия станции нельзя.


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Карта места

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Теги: 
метро  станция Рижская  закрытие  компенсационные автобусы 

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