19 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатные компенсационные автобусы будут запущены от станции метро «Рижская» до станции метро «Проспект Мира» на время закрытия станции «Рижская», сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



На маршруте КМ будут работать автобусы повышенной вместимости, которые будут ходить с 05:30 до 02:00 с интервалом в 2-3 минуты.



Кроме того, в район станции «Рижская можно будет добраться регулярными маршрутами наземного общественного транспорта от станций «Проспект Мира», «Алексеевская», «ВДНХ» и «Марьина роща».



Ранее сообщалось, что станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метрополитена с 22 августа закроют на год для замены эскалаторов и реставрации вестибюля. Так как на станции «Рижская» всего один выход, провести эти работы без закрытия станции нельзя.