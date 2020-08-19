Другие материалы
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Город (Москва и область)
19.08.2020, 11:43
Бесплатные автобусы до «Проспекта мира» запустят на время закрытия станции метро «Рижская»
19 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатные компенсационные автобусы будут запущены от станции метро «Рижская» до станции метро «Проспект Мира» на время закрытия станции «Рижская», сообщает пресс-служ...
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Город (Москва и область)
19.08.2020, 11:33
Развязку на пересечении ЮВХ с Варшавским шоссе построят к концу 2022 года
19 августа. Mossovetinfo.ru – Развязку на пересечении Юго-Восточной хорды с Варшавским шоссе построят к концу 2022 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу де...
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Город (Москва и область)
19.08.2020, 11:07
Роспотребнадзор открыл в Москве горячую линию по вопросам качества школьных товаров
19 августа. Mossovetinfo.ru – С 19 августа в Москве начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой ...