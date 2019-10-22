22 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгортранс с субботы, 26 октября запустит бесплатные компенсационные автобусы КМ вдоль закрытых станций Каховской линии метро, сообщается на официальном транспортном портале Москвы.



Автобусы будут ходить от станции «Каховская» до станции «Каширская» с промежуточной остановкой у станции «Варшавская». Автобусы будут ходить с 05:30 утра до 02:00 ночи, интервалы движения в час пик составят 6-7 минут.



Кроме того, на время закрытия Каховской линии метро, изменится схема движения транспорта в районах закрытых станций. Для обеспечения приоритета общественного транспорта будут введены выделенные полосы съездах с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в область, с Каширского шоссе на Коломенский проезд в направлении Нахимовского проспекта и с Коломенского проезда на Каширское шоссе в область. Кроме того, существующие выделенные полосы на Коломенском проспекте и Варшавском шоссе будут работать в ежедневном режиме.



Ранее сообщалось, что Каховская линия метро будет закрыта для пассажиров с 26 октября в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии. Станции линии вновь откроются для пассажиров уже в составе БКЛ.