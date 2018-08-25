25 августа. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для организации движения бесплатных автобусов работают в субботу, 25 августа, в районе закрытых станций Солнцевский линии метро. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.
Выделеные полосы работают на Кутузовском проспекте, улице Большая Дорогомиловская и на участке Мичуринского проспекта от станции «Раменки» до Ломоносовского проспекта.
Пять станций желтой ветки метро закрыли в субботу, 25 августа. В районе закрытых станций курсируют бесплатные автобусы.
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