25 августа. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для организации движения бесплатных автобусов работают в субботу, 25 августа, в районе закрытых станций Солнцевский линии метро. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.



Выделеные полосы работают на Кутузовском проспекте, улице Большая Дорогомиловская и на участке Мичуринского проспекта от станции «Раменки» до Ломоносовского проспекта.



Пять станций желтой ветки метро закрыли в субботу, 25 августа. В районе закрытых станций курсируют бесплатные автобусы.