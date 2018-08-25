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Город (Москва и область)     25.08.2018 09:31

Бесплатные автобусы: выделенные полосы работают в районе закрытых станций желтой ветки метро

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Теги:  Кутузовский проспект  выделенные полосы  метро  закрытие  транспорт  приоритет 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для организации движения бесплатных автобусов работают в субботу, 25 августа, в районе закрытых станций Солнцевский линии метро. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Выделеные полосы работают на Кутузовском проспекте, улице Большая Дорогомиловская и на участке Мичуринского проспекта от станции «Раменки» до Ломоносовского проспекта.

Пять станций желтой ветки метро закрыли в субботу, 25 августа. В районе закрытых станций курсируют бесплатные автобусы.


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Карта места

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Теги: 
Кутузовский проспект  выделенные полосы  метро  закрытие  транспорт  приоритет 

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