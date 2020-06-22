22 июня. Mossovetinfo.ru – Для посетителей ВДНХ с 24 июня запустят бесплатные электробусы, сообщается на портале mos.ru.
Электробусы будут отходить от конечных остановок, которые будут расположены по обе стороны арки главного входа. Интервал движения составит 15-20 минут. Маршруты электробусов будут проходить мимо основных достопримечательностей выставки. Пассажиры смогут выйти на Грушевой аллее, у Дома культуры, «Технограда», Музея кино, Ботанического сада, онтана «Золотой колос», парка «Останкино», зеленого театра, у различных павильонов и других объектов.
Электробусы будут ходить круглый год, время их работы с 09:00 до 21:00.
Кроме того, с 24 июня на ВДНХ запустят еще одну услугу для посетителей – экотакси. Машины будут ожидать посетителей по обеим сторонам арки главного входа, на Хованском и Совхозном въездах и за павильоном «Космос». В будние дни экотакси будут работать с 09:00 до 22:00, в выходные 09:00 до 23:00.
Услуга экотакси будет платной. Заказать машины можно будет для проведения экскурсий с гидом ВДНХ, гостевых мероприятий или на определенный срок — например, на десять часов.
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