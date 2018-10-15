15 октября. Mossovetinfo.ru – Около 80 авторских мультфильмов бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино» с 20 по 29 октября, сообщает портал mos.ru.



Кинопоказы пройдут в рамках благотворительной программы XII Большого фестиваля мультфильмов. Зрители увидят как российские анимационные картины, так и мультфильмы из Германии, Франции и Норвегии.



Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Сатурн», «Спутник» и «Тула», а также в некоторых библиотеках и культурных центрах.