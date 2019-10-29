29 октября. Mossovetinfo.ru – К 90-летию актера и режиссера Ролана Быкова в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные кинопоказы его фильмов, сообщается на портале mos.ru.



Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Факел», «Полет», «Сатурн», «Тула», «Вымпел», «Искра» и «Спутник».



Посетители увидят драму «Чучело», музыкальную комедию «Айболит-66», кинокартины «Телеграмма» и «Внимание, черепаха!». Расписание бесплатных кинопоказов опубликовано на официально сайте «Москино».