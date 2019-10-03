3 октября. Mossovetinfo.ru – В честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, в московских парках пройдут бесплатные концерты, сообщается на портале mos.ru.
6 октября в различных парках посетители смогут услышать музыку различных направлений.
В Воронцовском парке пройдет концерт классической музыка, на котором зрители услышат произведения Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и других русских композиторов, а также русские народные песни в оригинальной обработке.
На территории парка «Фили» пройдет рок-концерт, в котором примут участие молодые исполнители, а в Лианозовском парке московские диджеи пройдет концерт электронной музыки.
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