3 октября. Mossovetinfo.ru – В честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, в московских парках пройдут бесплатные концерты, сообщается на портале mos.ru.



6 октября в различных парках посетители смогут услышать музыку различных направлений.



В Воронцовском парке пройдет концерт классической музыка, на котором зрители услышат произведения Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и других русских композиторов, а также русские народные песни в оригинальной обработке.



На территории парка «Фили» пройдет рок-концерт, в котором примут участие молодые исполнители, а в Лианозовском парке московские диджеи пройдет концерт электронной музыки.