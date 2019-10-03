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Город (Москва и область)     03.10.2019 08:43

Бесплатные концерты пройдут в парках Москвы в честь Дня музыки

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Теги:  парки  концерты  музыка 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, в московских парках пройдут бесплатные концерты, сообщается на портале mos.ru.

6 октября в различных парках посетители смогут услышать музыку различных направлений.

В Воронцовском парке пройдет концерт классической музыка, на котором зрители услышат произведения Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и других русских композиторов, а также русские народные песни в оригинальной обработке.

На территории парка «Фили» пройдет рок-концерт, в котором примут участие молодые исполнители, а в Лианозовском парке московские диджеи пройдет концерт электронной музыки.


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Карта места

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Теги: 
парки  концерты  музыка 

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