22 декабря. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг Москвы и флагманские офисы «Мои документы» проведут с 23 по 31 декабря бесплатные занятия и мастер-классы для горожан, сообщается на портале mos.ru.



На занятиях горожанам расскажут о том, как получать госуслуги не выходя из дома, расскажут о всех существующих в электронном виде госуслугах, как передавать данные приборов учета, записаться удаленно на прием к врачу или в другие госучреждения. Подробнее о расписании данных занятий можно узнать здесь.



На других занятиях и мастер-классах детей и взрослых научат делать новогодние открытки и подарки.