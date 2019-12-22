22 декабря. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг Москвы и флагманские офисы «Мои документы» проведут с 23 по 31 декабря бесплатные занятия и мастер-классы для горожан, сообщается на портале mos.ru.
На занятиях горожанам расскажут о том, как получать госуслуги не выходя из дома, расскажут о всех существующих в электронном виде госуслугах, как передавать данные приборов учета, записаться удаленно на прием к врачу или в другие госучреждения. Подробнее о расписании данных занятий можно узнать здесь.
На других занятиях и мастер-классах детей и взрослых научат делать новогодние открытки и подарки.
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