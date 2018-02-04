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Город     04.02.2018 17:56

Без электричества в Московской области остаются более 40 тысяч человек - Минэнерго

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Теги:  Московская область  электричество  отключения  погода  снег  Москва и область  Минэнерго 

4 февраля. Mossovetinfo.ru - Без электричества в Московской области остаются более 40 тысяч человек в 246 населенных пунктах, сообщает Минэнерго.

«Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 246 населенных пунктах (около 40 600 человек); социально значимые объекты – 59. Мощность отключенных потребителей – 136,2 МВт», - отмечается в сообщении Минэнерго.

К аварийно-восстановительным работам в Московской области привлечено 263 бригады в составе 1 330 человек и 275 единиц специальной техники.

Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег) в шести субъектах Центрального ФО (Смоленская, Московская, Калужская, Владимирская, Брянская и Тульская области) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, отмечается в сообщении.

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Теги: 
Московская область  электричество  отключения  погода  снег  Москва и область  Минэнерго 

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