Без электричества в Московской области остаются более 40 тысяч человек - Минэнерго

4 февраля. Mossovetinfo.ru - Без электричества в Московской области остаются более 40 тысяч человек в 246 населенных пунктах, сообщает Минэнерго.



«Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 246 населенных пунктах (около 40 600 человек); социально значимые объекты – 59. Мощность отключенных потребителей – 136,2 МВт», - отмечается в сообщении Минэнерго.



К аварийно-восстановительным работам в Московской области привлечено 263 бригады в составе 1 330 человек и 275 единиц специальной техники.



Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег) в шести субъектах Центрального ФО (Смоленская, Московская, Калужская, Владимирская, Брянская и Тульская области) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, отмечается в сообщении.