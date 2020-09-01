1 сентября. Mossovetinfo.ru – Во время празднования Дня города безопасность на улицах Москвы будут обеспечивать около 4,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействию коррупции.
День города в Москве традиционно пройдет в первые выходные сентября, 5 и 6 числа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с пандемией коронавируса было принято решение отказаться от массовых гуляний, празднования пройдут на районных площадках, в парках, и культурных центрах города.
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