31 мая. Mossovetinfo.ru – Во время предстоящего купального сезона, безопасность граждан на водных объектах ежедневно будут обеспечивать 200 спасателей и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.



Как сообщили в пресс-службе, в выходные и праздничные дни помимо сотрудников МЧС и ГИМС, безопасность граждан будут также обеспечивать 250 общественных спасателей.



Также сообщается, что для обеспечения безопасности на воде, как и в прошлом году, спасатели будут использовать беспилотники. Кроме того, на вооружение столичных спасателей поступили новые патрульные и спасательные катера, часть из которых оснащена средствами пожаротушения, позволяющими бороться с огнем на воде и на береговой линии. В свою очередь, все машины противопожарной службы Москвы оснастили средствами спасения на воде, а московские пожарные прошли подготовку по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.