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Город (Москва и область)     09.04.2019 08:51

«Библионочь-2019»: программу акции выбрали участники проекта «Активный гражданин»

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Теги:  Библионочь-2019  акции  Активный гражданин 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Участники проекта «Активный гражданин» выбрали мероприятия, которые пройдут в рамках всероссийской акции «Библионочь-2019», которая состоится 20 апреля в библиотеках, книжных магазинах, музеях и арт-пространствах.

Около трети участников опроса захотели в рамках акции встретится с писателями. Также участники проекта выбрали презентации книг, мастер-классы, выставки, спектакли и лекции.

Кроме того, участники голосования на портале прислали и свои предложения, по поводу того, какие мероприятия можно было бы провести в рамках акции. Среди предложений чтений литературных произведений известными артистами, проведение конкурсов и викторин по известным книгам, а также экскурсии по литературным местам Москвы.


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Карта места

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Теги: 
Библионочь-2019  акции  Активный гражданин 

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