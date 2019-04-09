9 апреля. Mossovetinfo.ru – Участники проекта «Активный гражданин» выбрали мероприятия, которые пройдут в рамках всероссийской акции «Библионочь-2019», которая состоится 20 апреля в библиотеках, книжных магазинах, музеях и арт-пространствах.
Около трети участников опроса захотели в рамках акции встретится с писателями. Также участники проекта выбрали презентации книг, мастер-классы, выставки, спектакли и лекции.
Кроме того, участники голосования на портале прислали и свои предложения, по поводу того, какие мероприятия можно было бы провести в рамках акции. Среди предложений чтений литературных произведений известными артистами, проведение конкурсов и викторин по известным книгам, а также экскурсии по литературным местам Москвы.
09:25 Происшествия В 2018 году на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похищено 1,6 миллиарда рублей
08:51 Город (Москва и область) «Библионочь-2019»: программу акции выбрали участники проекта «Активный гражданин»
08:32 Город (Москва и область) Памятники Пушкину и Гагарину в Москве помоют до конца апреля
08:12 Общество До 16 градусов тепла ожидается в Москве 9 апреля
17:09 Город (Москва и область) Собственник отремонтировал кровлю на доме XVIII века на Солянке
08:16 Город (Москва и область) Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ
12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах