9 апреля. Mossovetinfo.ru – Участники проекта «Активный гражданин» выбрали мероприятия, которые пройдут в рамках всероссийской акции «Библионочь-2019», которая состоится 20 апреля в библиотеках, книжных магазинах, музеях и арт-пространствах.



Около трети участников опроса захотели в рамках акции встретится с писателями. Также участники проекта выбрали презентации книг, мастер-классы, выставки, спектакли и лекции.



Кроме того, участники голосования на портале прислали и свои предложения, по поводу того, какие мероприятия можно было бы провести в рамках акции. Среди предложений чтений литературных произведений известными артистами, проведение конкурсов и викторин по известным книгам, а также экскурсии по литературным местам Москвы.