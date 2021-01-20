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Город (Москва и область)     20.01.2021 15:30

Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут соединить в центре Москвы

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Теги:  метро  строительство  Бирюлевская линия метро  Рублево-Архангельская линия 

20 января. Mossovetinfo.ru – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метрополитена могут соединить в районе Москва-Сити, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Ранее стало известно, что на перспективной Бирюлевской линии будет 10 станций, она пройдет по 10 районам Москвы. Однако, по словам замдиректора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, в проекте линии заложена возможность продления ее с одной стороны на присоединенные территории Москвы, а с другой - продление от территории ЗИЛа в сторону Москва-Сити, где линия соединится с другой перспективной линией - Рублево-Архангельской.

Таким образом, в Москве появится новая радиальная линия, которая будет проходить вне существующего кольца метро и позволит обеспечить транспортную доступность дополнительных районов города.

При этом, по словам Бахирева, в настоящее время проектирование соединительного участка не ведется, заложена только возможность его строительства. Говорить же о сроках возможного соединения двух перспективных линий пока рано.

В августе 2020 года заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что запустить две новые линии могут до 2027 года.

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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  Бирюлевская линия метро  Рублево-Архангельская линия 

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