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Город (Москва и область)     27.01.2020 16:44

Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро планируется запустить до 2028 года

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Теги:  метро  строительство 

27 января. Mossovetinfo.ru – Две новые линии метро – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую – планируется запустить до 2028 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, к концу 2023 года будут завершены два крупнейших транспортных проекта в Москве: строительство хордового кольца и Большой кольцевой линии метро.

После этого, власти города будут рассматривать дальнейшие варианты развития транспортной сети города и оценивать эффект от реализованных проектов. Вместе с этим вплотную начнутся работу по строительству двух новых линий метро.


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Теги: 
метро  строительство 

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