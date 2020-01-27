27 января. Mossovetinfo.ru – Две новые линии метро – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую – планируется запустить до 2028 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева, к концу 2023 года будут завершены два крупнейших транспортных проекта в Москве: строительство хордового кольца и Большой кольцевой линии метро.
После этого, власти города будут рассматривать дальнейшие варианты развития транспортной сети города и оценивать эффект от реализованных проектов. Вместе с этим вплотную начнутся работу по строительству двух новых линий метро.
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