27 января. Mossovetinfo.ru – Две новые линии метро – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую – планируется запустить до 2028 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



По словам Бочкарева, к концу 2023 года будут завершены два крупнейших транспортных проекта в Москве: строительство хордового кольца и Большой кольцевой линии метро.



После этого, власти города будут рассматривать дальнейшие варианты развития транспортной сети города и оценивать эффект от реализованных проектов. Вместе с этим вплотную начнутся работу по строительству двух новых линий метро.