Другие материалы
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Город (Москва и область)
21.02.2019, 16:48
В доме по реновации на северо-востоке Москвы началась отделка квартир
21 февраля. Mossovetinfo.ru – В доме, построенном в рамках программы реновации в районе Бабушкинский, началась отделка квартир, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Согласно...
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Город (Москва и область)
21.02.2019, 15:26
Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД
21 февраля. Mossovetinfo.ru – Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД - от станции «Лианозово» до станции «Физтех». Проект направлен на публичные слушания для обсуждения с жителя...
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Город (Москва и область)
21.02.2019, 12:42
Бирюлевскую линию метро построят после 2023 года
21 февраля. Mossovetinfo.ru – Бирюлевская линия метро появится в Москве после 2023 года, сообщил на заседании Могордумы глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По слова...