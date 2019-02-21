21 февраля. Mossovetinfo.ru – Бирюлевская линия метро появится в Москве после 2023 года, сообщил на заседании Могордумы глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.



По словам Бочкарева, в настоящее время департамент строительства совместно с Москомархитектурой совместно детально прорабатывают проект будущей ветки. Кроме того, при строительстве БКЛ заложена возможность строительства новых радиальных линий метро. В частности, на станции «Кленовый бульвар» началось возведение камеры съездов на будущую Бирюлевскую линию.



Бочкарев также сообщил, что еще одна камера съездов строится на станции БКЛ «Улица Народного Ополчения». Там будет организовано пересечение с будущей Рублево-Архангельской линией метро.



В общей сложности на Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях метро будет построено 32 новых станции.