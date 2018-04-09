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Город (Москва и область)     09.04.2018 15:59

Благоустройство парка на Ходынском поле продолжится в 2018 году

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Теги:  Ходынское поле  парки  благоустройство 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - В 2018 году в парке на Ходынском поле благоустроят территорию в 6,4 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Общая площадь благоустроенных территорий составит 25,5 гектара.

Здесь обустроят искусственные холмы со смотровыми площадками, пруд с островом, благоустроенной набережной и удобными спусками к воде.

На берегах пруда разобьют цветники, а над водой обустроят удобные мостики. На набережной также появится детская площадка с безопасным резиновым покрытием.

Вдоль прогулочных дорожек установят деревянные лавочки, урны и питьевые фонтанчики. По всему парку пройдет велодорожка протяженностью 2,5 километра, появятся велопарковки.

Для любителей спорта также построят площадки для воркаута, паркура и игры в волейбол, тренажерный комплекс для пожилых людей, два теннисных корта, дорожку для бега с резиновым покрытием и скейт-парк.

Зимой в парке планируется прокладывать лыжные трассы и строить горки для катания на ватрушках.

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Карта места

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Теги: 
Ходынское поле  парки  благоустройство 

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