Благоустройство парка на Ходынском поле продолжится в 2018 году

9 апреля. Mossovetinfo.ru - В 2018 году в парке на Ходынском поле благоустроят территорию в 6,4 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Общая площадь благоустроенных территорий составит 25,5 гектара.



Здесь обустроят искусственные холмы со смотровыми площадками, пруд с островом, благоустроенной набережной и удобными спусками к воде.



На берегах пруда разобьют цветники, а над водой обустроят удобные мостики. На набережной также появится детская площадка с безопасным резиновым покрытием.



Вдоль прогулочных дорожек установят деревянные лавочки, урны и питьевые фонтанчики. По всему парку пройдет велодорожка протяженностью 2,5 километра, появятся велопарковки.



Для любителей спорта также построят площадки для воркаута, паркура и игры в волейбол, тренажерный комплекс для пожилых людей, два теннисных корта, дорожку для бега с резиновым покрытием и скейт-парк.



Зимой в парке планируется прокладывать лыжные трассы и строить горки для катания на ватрушках.