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Город (Москва и область)     08.09.2022 07:10

Благоустройство переулков в Тверском районе завершат ко Дню города

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Теги:  Тверской район  благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

8 сентября. Mossovetinfo.ru — Основные работы по благоустройству переулков в Тверском районе завершат ко Дню города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Благоустройство проходило в переулках между Тверской и Большой Никитской улицами.

В проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик.

«Главная задача - сохранить колорит этих пространств, добавив при этом им комфорта и функциональности, — сказал Бирюков.

В ходе проведения работ расширили и обновили тротуары, организовали парковочные карманы. В настоящее время устанавливаются скамейки, навигационные стелы и велопарковки.

По словам Бирюкова, воздушные кабельные линии убрали под землю. Кроме того, проложена дополнительная водосточная сеть. Также проведено обустройство смотровых и дождеприемных колодцев. На проезжей части заменили асфальт. Территорию теперь освещают в общей сложности 216 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками.

Проведены работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Там привели в порядок газон, отремонтировали покрытие дорожек и поставили новые фонари.

Бирюков добавил, что на заключительном этапе работ в переулках проводится озеленение: уже обновили газон общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров. Поздней осенью запланирована высадка 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников.

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Карта места

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Теги: 
Тверской район  благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

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