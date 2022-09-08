Благоустройство переулков в Тверском районе завершат ко Дню города

8 сентября. Mossovetinfo.ru — Основные работы по благоустройству переулков в Тверском районе завершат ко Дню города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Благоустройство проходило в переулках между Тверской и Большой Никитской улицами.



В проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик.



«Главная задача - сохранить колорит этих пространств, добавив при этом им комфорта и функциональности, — сказал Бирюков.



В ходе проведения работ расширили и обновили тротуары, организовали парковочные карманы. В настоящее время устанавливаются скамейки, навигационные стелы и велопарковки.



По словам Бирюкова, воздушные кабельные линии убрали под землю. Кроме того, проложена дополнительная водосточная сеть. Также проведено обустройство смотровых и дождеприемных колодцев. На проезжей части заменили асфальт. Территорию теперь освещают в общей сложности 216 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками.



Проведены работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Там привели в порядок газон, отремонтировали покрытие дорожек и поставили новые фонари.



Бирюков добавил, что на заключительном этапе работ в переулках проводится озеленение: уже обновили газон общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров. Поздней осенью запланирована высадка 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников.