Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.04.2020 15:27

Ближайшие полторы недели покажут необходимость продления ограничения в Москве - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  самоизоляция  карантин  продление 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Необходимость продления ограничительных мер, введенных в Москве в связи с распространением коронавируса, станет понятна в течение ближайшей недели-полутора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вот в течение недели – полутора более или менее будет понятно, как дальше мы будем двигаться. Потому что мы уже достаточно долго живет в режиме ограничений движения и самоизоляции», - отметил мэр Москвы.

Собянин также напомнил, что с 22 февраля в Москве вводится автоматический контроль цифровых пропусков, что позволит ужесточить контроль за соблюдением режима самоизоляции и усилить меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Режим самоизоляции был введен в Москве указом мэра столицы от 29 марта.

Всего в Москве с начала пандемии зафиксировано 26 350 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 1838 человека, скончались – 204.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  самоизоляция  карантин  продление 

Возврат к списку

Лента новостей

15:27 Город (Москва и область) Ближайшие полторы недели покажут необходимость продления ограничения в Москве - Собянин

14:58 Город (Москва и область) Число тяжело заболевших коронавирусом в сутки стабилизировалось - Собянин

14:51 Происшествия Начальник ППС ЗАО Москвы скончался от коронавируса

13:41 В России Минтруд упростил процедуру регистрации на бирже труда

12:25 Город (Москва и область) Москвичи выполняют требования самоизоляции, это дает эффект - Собянин

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru