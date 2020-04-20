20 марта. Mossovetinfo.ru – Необходимость продления ограничительных мер, введенных в Москве в связи с распространением коронавируса, станет понятна в течение ближайшей недели-полутора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Вот в течение недели – полутора более или менее будет понятно, как дальше мы будем двигаться. Потому что мы уже достаточно долго живет в режиме ограничений движения и самоизоляции», - отметил мэр Москвы.



Собянин также напомнил, что с 22 февраля в Москве вводится автоматический контроль цифровых пропусков, что позволит ужесточить контроль за соблюдением режима самоизоляции и усилить меры по сдерживанию распространения коронавируса.



Режим самоизоляции был введен в Москве указом мэра столицы от 29 марта.



Всего в Москве с начала пандемии зафиксировано 26 350 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 1838 человека, скончались – 204.