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Город (Москва и область)     01.04.2020 18:34

Блокировка Москвы и Подмосковья из-за коронавируса не планируется - Воробьев

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Теги:  Москва  Московская область  коронавирус  блокировка 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Блокировка Москвы и Подмосковья из-за кронавируса не планируется, заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Вороьбева, власти Москвы и Подмосковья ведут максимально согласованную политику, так как Москва и область являются единым столичным регионом.

«Здесь никто заборов городить не будет» - заявил Воробьев.

В Москве зафиксировано 1880 случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 134 случая.


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Теги: 
Москва  Московская область  коронавирус  блокировка 

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