1 апреля. Mossovetinfo.ru – Блокировка Москвы и Подмосковья из-за кронавируса не планируется, заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам Вороьбева, власти Москвы и Подмосковья ведут максимально согласованную политику, так как Москва и область являются единым столичным регионом.
«Здесь никто заборов городить не будет» - заявил Воробьев.
В Москве зафиксировано 1880 случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 134 случая.
18:34 Город (Москва и область) Блокировка Москвы и Подмосковья из-за коронавируса не планируется - Воробьев
17:57 В России Минюст предлагает приостановить регистрацию браков в России до июля
17:50 В России Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы республики из-за коронавируса
16:51 Власть Мосгордума сможет проводить заседания дистанционно в условиях режима повышенной готовности
16:49 Город (Москва и область) В Москве откроют еще один стационар для заразившихся коронавирусом
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений