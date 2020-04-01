1 апреля. Mossovetinfo.ru – Блокировка Москвы и Подмосковья из-за кронавируса не планируется, заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.



По словам Вороьбева, власти Москвы и Подмосковья ведут максимально согласованную политику, так как Москва и область являются единым столичным регионом.



«Здесь никто заборов городить не будет» - заявил Воробьев.



В Москве зафиксировано 1880 случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 134 случая.