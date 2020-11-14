 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     14.11.2020 19:13

Блокировку соцкарты в Подмосковье можно оспорить через «Добродел»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  соцкарта  блокировка  отмена  Подмосковье  Добродел  Московская область 

14 ноября. Mossovetinfo.ru - Оспорить блокировку соцкарты жителя Подмосковья или получить разъяснение об основаниях блокировки можно на портале  "Добродел" , - сообщает пресс-служба губернатора региона.

В Подмосковье  введены ограничения, по которым с 11 по 29 ноября жители области старше 65 лет и имеющие хронические заболевания не могут использовать льготы при проезде на общественном транспорте.

Необоснованной блокировку карты через "Добродел" могут оспорить те, кто не достиг возраста 65 лет или не имеет хронических заболеваний. Для отправки сообщения на dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию "Социальная сфера", далее найти подтему "Социальная карта", - пояснили в пресс-службе губернатора.

Также с 16 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
соцкарта  блокировка  отмена  Подмосковье  Добродел  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

19:13 Город (Москва и область) Блокировку соцкарты в Подмосковье можно оспорить через «Добродел»

11:15 В России В России снова зафиксировано рекордное число новых случаев коронавирус

09:45 Общество Умер Армен Джигарханян

05:55 В мире В США за сутки врачи подтвердили 154 576 новых случаев коронавируса - это рекорд

19:39 Власть Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Актуальные материалы

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru