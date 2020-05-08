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Город (Москва и область)     08.05.2020 10:46

Более 1000 человек вылечились за сутки от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  выздоровленение  статистика 

8 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 132 пациента, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Это рекордное количество выздоровевших с начала пандемии. Таким образом, общее количество выздоровевших от коронавируса в Москве выросло до 10 259 человек.

Всего на 8 мая в Москве зафиксировано 98 522 случая заболевания коронавирусом. В результате заболевания скончались 956 человек.


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Теги: 
коронавирус  выздоровленение  статистика 

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