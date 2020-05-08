8 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 132 пациента, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Это рекордное количество выздоровевших с начала пандемии. Таким образом, общее количество выздоровевших от коронавируса в Москве выросло до 10 259 человек.



Всего на 8 мая в Москве зафиксировано 98 522 случая заболевания коронавирусом. В результате заболевания скончались 956 человек.

