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Город (Москва и область)     07.08.2020 08:30

Более 100 НКО приглашают москвичей на бесплатные занятия спортом

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Теги:  спорт  досуг  НКО 

7 августа. Mossovetinfo.ru – Некоммерческие организации (НКО) Москвы возобновили проведение в столице бесплатных тренировок и других спортивных мероприятий для жителей города, сообщается на портале mos.ru.

Помимо бесплатных тренировок возобновляются спортивные фестивали, благотворительные забеги, занятия для лиц с ограниченными возможностями, лекции о здоровом образе жизни.

Сообщается, что возобновились занятия Детской слейдж-хоккейной лиги, которая занимается развитием адаптивного хоккея, вернулись к работе 18 центров федерации «Йога-Практика», социальный проект «Марафон в темноте», объединяющий незрячих любителей бега и тех, кто хочет им помогать. Возобновились занятия Федерации северной ходьбы, Московской федерации футбола.

С 15 по 29 августа в Москве будет работать тренировочный лагерь Московской школы тхэквондо, также ожидается проведение традиционных Московских студенческих спортивных игр.


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Теги: 
спорт  досуг  НКО 

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