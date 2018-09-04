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Город (Москва и область)
04.09.2018, 18:10
Метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут работать круглосуточно. Как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максимум Ликсутов, метро ...
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Город (Москва и область)
04.09.2018, 18:06
Более 100 тысяч москвичей могут проголосовать на «дачных» участках на выборах мэра
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 100 тысяч москвичей могут проголосовать на экстерриториальных избирательных участках на выборах мэра Москвы. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-центре Общес...
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Город (Москва и область)
04.09.2018, 16:19
Ряд безымянных скверов и улиц в Москве получили названия
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд безымянных скверов, площадей и улиц Москвы получили имена, соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник. ...