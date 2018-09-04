4 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 100 тысяч москвичей могут проголосовать на экстерриториальных избирательных участках на выборах мэра Москвы. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-центре Общественного штаба по наблюдению за выборами.



«На вечер воскресенья по системе «Мобильный избиратель» было подано 188 тысяч заявлений. Из них на экстерриториальные «дачные» участки – 98 тысяч. Внутри Москвы «переписались» 90 тысяч человек. Это меньше, чем было в марте на президентских выборах, но впереди еще неделя», - сказал руководитель штаба Алексей Венедиктов.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября. Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).