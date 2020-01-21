21 января. Mossovetinfo.ru – Более 108 тысяч малоимущих семей в Москве могут получить специализированную помощь по повышению уровня доходов и улучшению качества жизни в центре «Моя карьера», сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, сотрудники центра подходят к каждому случаю индивидуально, выявляют барьеры, мешающие трудоустройству и составляют индивидуальный план работы для каждого, обратившегося в центр. При этом, всем обратившимся в центр гарантируется сохранение пособий на детей и доплаты к пенсии по потере кормильца в течение трех лет при условии выхода на работу и на период работы.
В проекте «Моя карьера» задействованы сразу несколько городских ведомств: Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент информационных технологий, Департамент образования и науки и Департамент здравоохранения, а также московские городские центры поддержки семьи и детства.
«Мы проанализировали полугодовые результаты пилотного проекта. В ближайшее время мы предложим варианты развития социального контракта для того, чтобы помощь людям с доходом ниже прожиточного минимума была эффективной и учитывала особенности экономического поведения семьи», - сообщила Ракова, которую цитирует пресс-служба комплекса социального развития.
Всем, обратившимся сотрудники центра «Моя карьера» помогают составить резюме, подготовится к собеседованию, подбирают вакансии, знакомят с работодателями, а также консультируют по вопросам прохождения профессионального обучения. При выходе родителя на работу, ребенку предоставляется место в детском саду, кроме того, на период обучения родителя ребенку предоставляется место в группе кратковременного пребывания.
15:06 Город (Москва и область) Более 108 тысяч малоимущих семей могут получить помощь в центре «Моя карьера»
14:28 Город (Москва и область) Дом по реновации в Марьиной роще сдадут в строй до конца 2020 года
12:43 Власть Родителям четырех и более детей предлагается дать возможность досрочного выхода на пенсию
12:17 Город (Москва и область) Стартовал краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»
11:19 Город (Москва и область) Заявки на доступ к электронной медицинской карте подали уже 20 тысяч москвичей - Собянин
11:26 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января
09:29 Общество Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг против конституционной реформы
15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира