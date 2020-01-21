21 января. Mossovetinfo.ru – Более 108 тысяч малоимущих семей в Москве могут получить специализированную помощь по повышению уровня доходов и улучшению качества жизни в центре «Моя карьера», сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам Раковой, сотрудники центра подходят к каждому случаю индивидуально, выявляют барьеры, мешающие трудоустройству и составляют индивидуальный план работы для каждого, обратившегося в центр. При этом, всем обратившимся в центр гарантируется сохранение пособий на детей и доплаты к пенсии по потере кормильца в течение трех лет при условии выхода на работу и на период работы.



В проекте «Моя карьера» задействованы сразу несколько городских ведомств: Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент информационных технологий, Департамент образования и науки и Департамент здравоохранения, а также московские городские центры поддержки семьи и детства.



«Мы проанализировали полугодовые результаты пилотного проекта. В ближайшее время мы предложим варианты развития социального контракта для того, чтобы помощь людям с доходом ниже прожиточного минимума была эффективной и учитывала особенности экономического поведения семьи», - сообщила Ракова, которую цитирует пресс-служба комплекса социального развития.



Всем, обратившимся сотрудники центра «Моя карьера» помогают составить резюме, подготовится к собеседованию, подбирают вакансии, знакомят с работодателями, а также консультируют по вопросам прохождения профессионального обучения. При выходе родителя на работу, ребенку предоставляется место в детском саду, кроме того, на период обучения родителя ребенку предоставляется место в группе кратковременного пребывания.