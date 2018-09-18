18 сентября. Mossovetinfo.ru – За три летних месяца ВДНХ посетили 12 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в течение всего лета на ВДНХ проводились различные мероприятия в рамках культурно образовательных проектов.
Проведение мероприятий стало возможным в связи с масштабной реконструкцией ВДНХ. В прошедшем сезоне на Центральной аллее завершили реставрацию 14 фонтанов, обновили арку Главного входа, вновь заработал знаменитый фонтан «Золотой колос». Также были восстановлены Северный и Южный розарии.
11:03 В мире Российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО - Минобороны
10:18 Город (Москва и область) Более 10 миллионов человек посетили ВДНХ прошедшим летом
09:49 Город (Москва и область) В Москве появился тактильный сад для людей с ограниченными возможностями
09:35 Власть Ряд магазинов в центре Москвы вошли в проект tax-free
09:22 В России Какие автомобили покупают жители крупных российских городов
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов