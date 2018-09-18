18 сентября. Mossovetinfo.ru – За три летних месяца ВДНХ посетили 12 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.



Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в течение всего лета на ВДНХ проводились различные мероприятия в рамках культурно образовательных проектов.



Проведение мероприятий стало возможным в связи с масштабной реконструкцией ВДНХ. В прошедшем сезоне на Центральной аллее завершили реставрацию 14 фонтанов, обновили арку Главного входа, вновь заработал знаменитый фонтан «Золотой колос». Также были восстановлены Северный и Южный розарии.