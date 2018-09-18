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Город (Москва и область)     18.09.2018 10:18

Более 10 миллионов человек посетили ВДНХ прошедшим летом

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Теги:  ВДНХ 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – За три летних месяца ВДНХ посетили 12 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в течение всего лета на ВДНХ проводились различные мероприятия в рамках культурно образовательных проектов.

Проведение мероприятий стало возможным в связи с масштабной реконструкцией ВДНХ. В прошедшем сезоне на Центральной аллее завершили реставрацию 14 фонтанов, обновили арку Главного входа, вновь заработал знаменитый фонтан «Золотой колос». Также были восстановлены Северный и Южный розарии.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ 

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