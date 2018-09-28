28 сентября. Mossovetinfo.ru – С момента открытия первого участка Большой Кольцевой линии метро, им воспользовались более 11 миллионов пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.



Собянин напомнил, что первый участок БКЛ из пяти станций был открыт для пассажиров 7 месяцев назад.



В настоящее время на БКЛ открыты станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Полностью БКЛ планируется запустить в 2020-2021 годах.