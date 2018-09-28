Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.09.2018 17:00

Более 11 млн пассажиров воспользовались первым участком БКЛ с момента открытия

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – С момента открытия первого участка Большой Кольцевой линии метро, им воспользовались более 11 миллионов пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

Собянин напомнил, что первый участок БКЛ из пяти станций был открыт для пассажиров 7 месяцев назад.

В настоящее время на БКЛ открыты станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Полностью БКЛ планируется запустить в 2020-2021 годах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен 

Возврат к списку

Лента новостей

17:17 Город (Москва и область) В Москве стартовал фестиваль «Золотая осень»

17:00 Город (Москва и область) Более 11 млн пассажиров воспользовались первым участком БКЛ с момента открытия

16:40 Город (Москва и область) Платформу Варшавская на Павелецком направлении МЖД достроят до конца года

15:29 Город (Москва и область) Спорткомплекс, стилизованный под бумажный самолетик, построят в ТиНАО

14:07 Город (Москва и область) Собянин призвал москвичей выбрать название для новой станции БКЛ

Актуальные материалы

18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru