28 сентября. Mossovetinfo.ru – С момента открытия первого участка Большой Кольцевой линии метро, им воспользовались более 11 миллионов пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Собянин напомнил, что первый участок БКЛ из пяти станций был открыт для пассажиров 7 месяцев назад.
В настоящее время на БКЛ открыты станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Полностью БКЛ планируется запустить в 2020-2021 годах.
17:17 Город (Москва и область) В Москве стартовал фестиваль «Золотая осень»
17:00 Город (Москва и область) Более 11 млн пассажиров воспользовались первым участком БКЛ с момента открытия
16:40 Город (Москва и область) Платформу Варшавская на Павелецком направлении МЖД достроят до конца года
15:29 Город (Москва и область) Спорткомплекс, стилизованный под бумажный самолетик, построят в ТиНАО
14:07 Город (Москва и область) Собянин призвал москвичей выбрать название для новой станции БКЛ
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития