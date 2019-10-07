7 октября. Mossovetinfo.ru – Более 11 тысяч человек посетили мероприятия международной выставки «Город: Детали», прошедшей в Москве с 3 по 5 октября, сообщила ИА «Моссовет» заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Выставка была организована в рамках программы правительства Москвы «Мой район». На ней были представлены дизайн-решения для современных мегаполисов. Выставка была ориентирована на самый широкий круг посетителей. За различные проекты посетители выставки проголосовали более 55 тысяч раз. Предпочтения посетителей выставки будут учтены при реализации программы «Мой район».



«На выставке работали разные тематические секции: познавательные, игровые, спортивные, детские. За 3 дня для гостей провели больше 150 часов интерактивных программ» - рассказала Сергунина.



Также Сергунина сообщила, что экспозицию выставки создавали специалисты из 11 стран, которые представили свои проекты. На выставке выступили 30 спикеров-экспертов из России, Франции, Германии, Великобритании, Литвы, Израиля. Они обсудили современные тенденции в формировании городской среды.