5 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 120 дополнительных пар поездов будет отправляться и прибывать на Московские вокзалы в дни новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, сообщается на официальном сайте МЖД.



Одна пара поездов подразумевает рейсы туда и обратно. Всего планируется четыре «пиковые» выездные даты: с 27 по 30 декабря.



Новогодние дополнительные поезда свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Имеретинским Курортом и Калининградом.