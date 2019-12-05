Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.12.2019 10:45

Более 120 дополнительных пар поездов запустят из Москвы с 25 декабря по 9 января

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Новый год  Рождество  железные дороги  поезда  дополнительные поезда  РЖД 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 120 дополнительных пар поездов будет отправляться и прибывать на Московские вокзалы в дни новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, сообщается на официальном сайте МЖД.

Одна пара поездов подразумевает рейсы туда и обратно. Всего планируется четыре «пиковые» выездные даты: с 27 по 30 декабря.

Новогодние дополнительные поезда свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Имеретинским Курортом и Калининградом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Новый год  Рождество  железные дороги  поезда  дополнительные поезда  РЖД 

Возврат к списку

Лента новостей

10:45 Город (Москва и область) Более 120 дополнительных пар поездов запустят из Москвы с 25 декабря по 9 января

09:56 Город (Москва и область) Схема движения изменится в центре Москвы в дни новогодних праздников

09:36 В России Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

09:27 Город (Москва и область) Новогодние акции пройдут на ВДНХ

09:09 В России В России может вырасти стоимость ОСАГО

Актуальные материалы

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru