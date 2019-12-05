5 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 120 дополнительных пар поездов будет отправляться и прибывать на Московские вокзалы в дни новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, сообщается на официальном сайте МЖД.
Одна пара поездов подразумевает рейсы туда и обратно. Всего планируется четыре «пиковые» выездные даты: с 27 по 30 декабря.
Новогодние дополнительные поезда свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Имеретинским Курортом и Калининградом.
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