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Город (Москва и область)     17.10.2019 09:31

Более 120 тысяч детей за два года получили помощь в новом корпусе Морозовской больницы

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Теги:  Морозовская больница  здравоохранение  дети 

17 октября. Mossovetinfo.ru – С момента открытия нового корпуса Морозовской детской больницы в октябре 2017 года, помощь в отделениях нового корпуса получили более 120 тысяч маленьких пациентов, сообщается на портале mos.ru.

По словам главного врача больницы Елены Петряйкиной, за указанный период в корпусе было проведено более 48 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных, треть из них – малоинвазивные.

В новом корпусе расположено 20 отделений: реанимации и интенсивной терапии, сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии, гинекологии и других.

Пациенты нового корпуса размещаются в одно-, двух- или трехместных палатах, которые оснащены санузлами и душевыми кабинами. Также палаты оснащены кнопками вызова медперсонала, телевизорами, USB-розетками. Для родителей маленьких пациентов предусмотрены отдельные кровати.


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Карта места

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Теги: 
Морозовская больница  здравоохранение  дети 

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