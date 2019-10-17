17 октября. Mossovetinfo.ru – С момента открытия нового корпуса Морозовской детской больницы в октябре 2017 года, помощь в отделениях нового корпуса получили более 120 тысяч маленьких пациентов, сообщается на портале mos.ru.



По словам главного врача больницы Елены Петряйкиной, за указанный период в корпусе было проведено более 48 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных, треть из них – малоинвазивные.



В новом корпусе расположено 20 отделений: реанимации и интенсивной терапии, сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии, гинекологии и других.



Пациенты нового корпуса размещаются в одно-, двух- или трехместных палатах, которые оснащены санузлами и душевыми кабинами. Также палаты оснащены кнопками вызова медперсонала, телевизорами, USB-розетками. Для родителей маленьких пациентов предусмотрены отдельные кровати.