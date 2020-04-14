14 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 12 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве волонтеров всероссийской акции «Мы вместе», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Цель акции – помощь пожилым людям, многодетным семьям и всем, кому нужна особая поддержка в условиях режима самоизоляции.



Волонтеры покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Обращения поступают в два колл-центра, в день поступает около 650 заявок. На данный момент более 11 тысяч заказов уже доставлено москвичам.



Все волонтеры перед тем как приступить к работе проходят обучение и инструктаж, все снабжаются средствами индивидуальной защиты.



Также сообщается, что волонтерам помогают десятки партнеров: продуктовые сети, сотовые операторы, производители питьевой воды – всего 178 различных организаций.