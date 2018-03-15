Более 12 тысяч спецтехники убирают улицы Москвы от снега

15 марта. Mossovetinfo - Более 12 единиц различной специализированной техники убирают снег в Москве в четверг, 15 марта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Он отметил, что в 4 утра колонны специализированной техники выходили на сплошное промывание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой.



К утру 15 марта в Москве выпало 6 сантиметров снега, в течение дня в Москве ожидается ещё 10 сантиметров. Техника продолжит выходить на сплошное протестанте проезжей части.



Транспортные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада.