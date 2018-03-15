Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.03.2018 11:27

Более 12 тысяч спецтехники убирают улицы Москвы от снега

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Петр Бирюков  снег 

15 марта. Mossovetinfo - Более 12 единиц различной специализированной техники убирают снег в Москве в четверг, 15 марта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в 4 утра колонны специализированной техники выходили на сплошное промывание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой.

К утру 15 марта в Москве выпало 6 сантиметров снега, в течение дня в Москве ожидается ещё 10 сантиметров. Техника продолжит выходить на сплошное протестанте проезжей части.

Транспортные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Петр Бирюков  снег 

Возврат к списку

Лента новостей

11:27 Город (Москва и область) Более 12 тысяч спецтехники убирают улицы Москвы от снега

09:55 Мнения Жириновский полагает, что слезы Собчак в эфире показывают ее неготовность к роли политика

09:07 Город (Москва и область) В московском технопарке собрали трехколесный электромобиль

09:01 Общество В Москве прощаются с Олегом Табаковым

08:53 Город (Москва и область) Цб РФ отозвал лицензию у московского банка «Кредит Экспресс».

Актуальные материалы

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

10:20 Власть «Дачная амнистия» продлена еще на два года

19:33 Общество Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы

19:48 Город (Москва и область) Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора

11:01 В России Путин рассказал о своем отношении к российской оппозиции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru