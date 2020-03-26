26 марта. Mossovetinfo.ru – В России под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции находится 138 769 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



По состоянию на 25 марта в стране был проведен 197 251 тест на коронавирус. Всего с начала 2020 года под наблюдением находилось 202925 человек.



Всего в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах страны.