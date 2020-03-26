26 марта. Mossovetinfo.ru – В России под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции находится 138 769 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По состоянию на 25 марта в стране был проведен 197 251 тест на коронавирус. Всего с начала 2020 года под наблюдением находилось 202925 человек.
Всего в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах страны.
09:59 Происшествия Сбой произошел на МЦК утром 26 марта
09:54 Город (Москва и область) В Подмосковье временно приостановлены все массовые мероприятия
09:36 Город (Москва и область) Более 138 тысяч человек в России находятся под наблюдением из-за коронавируса
08:57 Власть Прибывающих в Россию людей будут тестировать на коронавирус
08:40 Власть Кабмин рекомендовал российским регионам временно приостановить работу кинотеатров и ТРЦ
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек