21 ноября. Mossovetinfo.ru – С начала года трудовые патенты принесли в бюджет Москвы 13,2 миллиарда рублей, сообщается на портале mos.ru.



С начала года трудовым мигрантам в Москве было выдано 338 тысяч трудовых патентов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост финансовых поступлений по сравнению с 2018 годом составил 1,7%.



По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, рост числа патентов стал результатом правильного взаимодействия власти и общества.



Патенты для работы на территории РФ выдают гражданам Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с 2015 года. За этот период в Москве выдано более 2 миллионов трудовых патентов, трудовые мигранты пополнили столичный бюджет на сумму около 72 миллиардов рублей.