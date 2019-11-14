14 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве строиться 142 дома, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, с учетом того, что в Москве подобрана уже 361 стартовая площадка по программе реновации, темпы переселения в рамках программы будут возрастать.
Бочкарев также сообщил, что по программе реновации в Москве построено 47 домов, 43 из них уже переданы под заселение. Еще 64 дома проектируются.
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