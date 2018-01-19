Более 1500 человек оштрафовано на бестурникетном транспорте в Москве за первую рабочую неделю

19 января. Mossovetinfo.ru - Более 1500 нарушений выявлено на бестурникетном транспорте за первую рабочую неделю. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.



С года автобусы на 72 маршрутах стали работать без турникетов. Количество безбилетных пассажиров на этих маршрутах выросло на 12 процентов.



Всего было оштрафовано 1593 человека. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, а за использование чужой льготной персонифицированной карты – 2500 рублей.