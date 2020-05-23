21 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 3190 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Общее количество случаев заражения в Москве достигло 161 397 человек. Вылечились от коронавируса 47 413 человек, скончались 1934 человека.



В России зафиксировано 335 882 случая заражения.