9 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 1,1 тысячи новых автобусов пополнили парк Мосгортранса с начала 2019 года, сообщается на официальном портале транспортного комплекса Москвы.
Новые автобусы вышли на маршруты на юге, юго-востоке, севере и в центре Москвы, а также в Зеленограде.
Все поступившие автобусы отвечают всем современным требованиям комфорта, экологичности и безопасности, оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля, приспособлены для перевозки маломобильных граждан.
С 2013 года автобусный парк Мосгортранса пополняется исключительно автобусами, оснащенными двигателями экологического класса «Евро 5». В настоящее время подобные автобусы составляют уже более половины всего парка.
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