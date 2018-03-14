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Город (Москва и область)     14.03.2018 14:48

Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  Николай Гуляев  отели  гостиницы  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  футбол 

14 марта. Mossovetinfo.ru - Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Он отметил, что департамент постоянно мониторит цены на соответствие предельно допустимым расценкам. По его словам, сильно отельеры цены не завышают.

К примеру, в январе было зафиксировано 12 фактов завершения цен. В результате, цены были приведены в соответствие к требованиям. В феврале цены завышали 9 отелей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал,

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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  Николай Гуляев  отели  гостиницы  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  футбол 

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