Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

14 марта. Mossovetinfo.ru - Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.



Он отметил, что департамент постоянно мониторит цены на соответствие предельно допустимым расценкам. По его словам, сильно отельеры цены не завышают.



К примеру, в январе было зафиксировано 12 фактов завершения цен. В результате, цены были приведены в соответствие к требованиям. В феврале цены завышали 9 отелей.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал,