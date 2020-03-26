26 марта. Mossovetinfo.ru – Более 1,6 миллиона пенсионеров в Москве получили выплаты карантину, сообщается на портале mos.ru.



Выплаты, которые полагаются как работающим, так и неработающим пенсионерам, приходят на тот же счет, на которые пенсионеры получают пенсию, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Ракова также сообщила, что остальные жители в возрасте старше 65 лет получат выплаты по карантину в ближайшее время.



Ранее, в связи с распространением коронавируса, мэр Москвы своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля соблюдать режим самоизоляции. Согласно указу, для компенсации дополнительных расходов москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплачивается разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.