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Город (Москва и область)     26.03.2020 08:14

Более 1,6 миллиона пенсионеров в Москве получили выплаты по карантину

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Теги:  выплаты  карантин  коронавирус  пенсионеры 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Более 1,6 миллиона пенсионеров в Москве получили выплаты карантину, сообщается на портале mos.ru.

Выплаты, которые полагаются как работающим, так и неработающим пенсионерам, приходят на тот же счет, на которые пенсионеры получают пенсию, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова также сообщила, что остальные жители в возрасте старше 65 лет получат выплаты по карантину в ближайшее время.

Ранее, в связи с распространением коронавируса, мэр Москвы своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля соблюдать режим самоизоляции. Согласно указу, для компенсации дополнительных расходов москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплачивается разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.


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Теги: 
выплаты  карантин  коронавирус  пенсионеры 

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